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Джонатан Андерсон возглавил Dior

Джонатан Андерсон возглавил Dior

Джонатан Андерсон стал креативным директором Dior вместо покинувшей ранее пост Марии Грации Кьюри. Об этом модный дом сообщил в своём инстаграме*.

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