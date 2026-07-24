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FiNE NEWS

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Белгородскую область за сутки подвергли более 150 атакам с беспилотников и артиллерии

Территорию Белгородской области атаковали свыше 150 раз за последние сутки, сообщили местные власти. События происходили на территории четырнадцати муниципалитетов региона, при этом противовоздушной обороне удалось сбить и подавить 177 беспилотных летательных аппаратов.

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