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Пятый канал

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Полянский призвал Запад усмирить Киев для защиты украинской инфраструктуры

Полянский призвал Запад усмирить Киев для защиты украинской инфраструктуры

Западным странам следует остановить Киев, иначе украинская инфраструктура может серьезно пострадать. Об этом заявил Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

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