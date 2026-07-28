Сила в правде
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Сила в правде

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Подоляка бьёт тревогу: контрнаступление ВСУ в полосе «Востока» уже идёт — реакция на Орехов или начало большой операции

Подоляка бьёт тревогу: контрнаступление ВСУ в полосе «Востока» уже идёт — реакция на Орехов или начало большой операции

Юрий Подоляка заявил: контрнаступление ВСУ в полосе «Востока» набирает силу и вызывает серьёзные опасения.

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