Еду не приготовить, под горячей водой не помыться. Уже пятые сутки в одном из многоквартирных домов Елабуги нет газа.
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