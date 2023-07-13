Начинается всеобщая мобилизация? В Кремле обратились к россиянам с важным заявлением

Через три дня, 15 июля, в России завершится призывная кампания. По оценкам Минобороны, более 145 тысяч мужчин призывного возраста отправятся в войска нести срочную службу, при этом ни одного обещали не отправлять ни в зону СВО, ни на в приграничье.