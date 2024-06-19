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Прилив свежей крови для диаспор: Русские предупредили - для Европы всё кончится плохо

Прилив свежей крови для диаспор: Русские предупредили - для Европы всё кончится плохо

Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов, сообщила разведка Германии. Русские предупредили, что для Европы всё кончится плохо, но России также следует опасаться "прилива свежей крови" для диаспор.

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