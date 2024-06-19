Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов, сообщила разведка Германии. Русские предупредили, что для Европы всё кончится плохо, но России также следует опасаться "прилива свежей крови" для диаспор.
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