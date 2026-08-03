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Аргументы недели

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Предполагают, что крупный пожар в Керчи устроили поджигатели

Предполагают, что крупный пожар в Керчи устроили поджигатели

На тушение огня на горе Митридат – главного символа города-героя – выезжали несколько пожарных расчетов.

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