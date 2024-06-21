Что известно о кандидатах в губернаторы ХМАО от «Единой России»

«Единая Россия» выдвинула кандидатуры от партии на пост губернатора Югры. В число претендентов на должность попали временно исполняющий обязанности главы региона Руслан Кухарук, спикер окружной думы Борис Хохряков и сенатор Совфеда Александр Новьюхов.
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