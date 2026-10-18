Фил и Рина помогут полезными советами и рекомендациями. 123RF/legion-media.ru Чем старше становится ребенок, тем чаще ему приходится заявлять о себе и «выходить в мир» отвечать у доски, защищать учебные проекты, проходить первые собеседования, знакомиться, поступать в колледж и вуз.
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