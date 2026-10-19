В 2015 году у 71-летней женщины из США диагностировали рак почки четвертой стадии. Опухоль проросла в нижнюю полую вену – крупнейший венозный сосуд организма.
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