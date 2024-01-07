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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид пропустил домашнюю игру против «Юты» из-за отека колена

Как объявила организация, у действующего MVP отек коленного сустава. Эмбиид держался за ногу по ходу вчерашней встречи с «Никс» (92:128), но оставался на паркете при «-33» на табло.

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