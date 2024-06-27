Михаил Нуякшин из Дубны стал призером олимпиады по математике среди учителей

Педагог из Дубны Михаил Нуякшин вошел в число призеров олимпиады по математике среди учителей. Ранее его признали одним из 12 лауреатов ежегодного конкурса на стипендии Объединенного института ядерных исследований.
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