На Чукотке состоялся массовый забег «Кросс нации»

Всероссийский день бега «Кросс нации — 2024» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» состоялся в Анадыре, Анадырском и Чукотском районах, городских округах Певек и Эгвекинот, 16 сентября сообщает ИА «Чукотка».
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