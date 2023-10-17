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Детектор Судного дня или как я разработал датчик радиации для Home Assistant

Детектор Судного дня или как я разработал датчик радиации для Home Assistant

﻿﻿Автор: CyberexTech Больше интересных фотографий и комментариев в оригинальном материале ❯ С чего всё началось В начале 2023 года многие СМИ сообщили, что стрелки часов Судного Дня переместились на десять секунд.

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