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Петербургский дневник

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Куда идем – с Татьяной Троянской

Куда идем – с Татьяной Троянской

Поучаствовать в создании песни, послушать стихи Пушкина в исполнении Константина Райкина, побывать на выставке и в театре рекомендует наш обозреватель ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ Сегодня в Петербурге в 21-й раз стартуют всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурс на соисканиероссийской национальной премии «Арлекин» 2024 года.

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