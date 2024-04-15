Куда идем – с Татьяной Троянской

Поучаствовать в создании песни, послушать стихи Пушкина в исполнении Константина Райкина, побывать на выставке и в театре рекомендует наш обозреватель ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ Сегодня в Петербурге в 21-й раз стартуют всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и конкурс на соисканиероссийской национальной премии «Арлекин» 2024 года.