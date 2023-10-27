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Агентские сети станут ареной конкурентной борьбы страховщиков

Агентские сети станут ареной конкурентной борьбы страховщиков

В 2023 году оживление рынка кредитования было ключевым, но не единственным драйвером страховой отрасли – таким мнением поделился генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках выступления на Форуме лидеров страхового рынка.

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