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В Нижнекамске школьница получила тяжелую травму, а приезжие родители нападавшего школьника пытались замять ситуацию

В Нижнекамске школьница получила тяжелую травму, а приезжие родители нападавшего школьника пытались замять ситуацию

Avia.pro - СМИ В школе №6 города Нижнекамска произошел инцидент, вызвавший резонанс среди родителей и местных жителей.

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