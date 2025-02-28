Politico: Швеция запасается доспехами и готовится к войне с Россией

Швеция готовится к возможной конфронтации с Россией - по крайней мере, именно такую картину рисует местная разведка: несмотря на временное затишье, после завершения конфликта на Украине якобы встанет вопрос военного присутствия России в Прибалтике.
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