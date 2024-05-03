Глубоко беременная Топурия опубликовала редкие фото с детьми

Певица показала кадры из отпуска в Израиле Кети Топурия globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda 37-летняя вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия совсем недавно призналась, что находится в интересном положении.
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