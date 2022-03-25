Popcaketv

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Понадобилась помощь медиков: Оксана Самойлова в слезах рассказала о том, что произошло с ее сыном на отдыхе

Понадобилась помощь медиков: Оксана Самойлова в слезах рассказала о том, что произошло с ее сыном на отдыхе

Оксана Самойлова в данный момент находится в Дубае вместе со всей семьей. Они улетели просто в отпуск, но на сегодняшний день не могут вернуться из-за отсутствия рейсов.

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