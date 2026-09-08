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Три шага к возвращению прав: в МВД разъяснили порядок действий

Три шага к возвращению прав: в МВД разъяснили порядок действий

В пресс‑центре МВД России разъяснили порядок возврата водительских прав после их лишения за нарушения ПДД.

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