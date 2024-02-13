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«Дикий» разбушевался: угрозы экс-командира «Айдара»* в адрес украинского села

«Дикий» разбушевался: угрозы экс-командира «Айдара»* в адрес украинского села

«Дикий» разбушевался: угрозы экс-командира «Айдара»* в адрес украинского села Ольга ВайленкоБывший командир националистического батальона «Айдар»*, известный под позывным «Дикий», выступил с угрозами в адрес жителей украинского села Космач.

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