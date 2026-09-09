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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колобков о выдвижении на пост вице-президента ФИДЕ: «Шахматы мне хорошо знакомы. Когда я был министром спорта, мы активно занимались их развитием»

Бывший министр спорта России Павел Колобков объяснил, почему решил баллотироваться на пост вице-президента Международной шахматной федерации ( ФИДЕ ).

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