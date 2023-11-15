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CNN: Байден готов одобрить проект о финансировании без помощи Украине и Израилю

CNN: Байден готов одобрить проект о финансировании без помощи Украине и Израилю

Американский президент Джо Байден готов подписать принятый Палатой представителей законопроект о финансировании правительства, который не предусматривает выделение дополнительной помощи Украине и Израилю, при одном условии.

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