Экспорт российской рыбы в Южную Корею вырос на 10% в 2026 году

За восемь месяцев 2026 года Россия увеличила выручку от экспорта рыбной продукции в Южную Корею на 10%, достигнув $646 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Каждый двор — ка...
- МЕ Мурашко выявил из...
- Философ, который ...
А когда в Россию поставлять будут не по цене мамонтятины?