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Царьград

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Экспорт российской рыбы в Южную Корею вырос на 10% в 2026 году

Экспорт российской рыбы в Южную Корею вырос на 10% в 2026 году

За восемь месяцев 2026 года Россия увеличила выручку от экспорта рыбной продукции в Южную Корею на 10%, достигнув $646 млн.

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