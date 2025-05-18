Pyth Oracles ломают монополию $50 млрд рынка финансовых данных

Майкл Джеймс, руководитель по работе с институциональными клиентами в Douro Labs, рассказал Cointelegraph, что оракулы Pyth стремительно меняют устоявшуюся модель поставок рыночных котировок стоимостью около $50 млрд.
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