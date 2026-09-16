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ЦБ: из‑за тарифов ЖКУ инфляция окажется вблизи верхней границы прогноза

ЦБ: из‑за тарифов ЖКУ инфляция окажется вблизи верхней границы прогноза

Повышение коммунальных тарифов запланированное на 1 октября 2026 года, добавит к годовой инфляции 0,7 процентного пункта.

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