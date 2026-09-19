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Восточная Африка раскалывается быстрее ожидаемого и может образовать новый океан

Восточная Африка раскалывается быстрее ожидаемого и может образовать новый океан

Земная кора в Восточно-Африканской рифтовой системе истончается быстрее прежних расчётов. В будущем разлом может разделить Африку на две части и сформировать новый океанский бассейн раньше прогнозировавшихся сроков, сообщает Nature.

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