Хочешь победить врага — воспитай его детей

Иван Еськов

Вы правильно сказали, крыша сидит высоко, это генералы, депутаты, сенаторы, министры. Да хоть тот же наш министр образования, это его прямые конкуренты и по образованию и по идеологии, чего молчит в тряпочку. Видно заносят и нехило.