Западное образование – что это?В первую очередь это воспитание и закладывание определенных ценностей и парадигм.
Хочешь победить врага — воспитай его детей
Комментарии
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Сергей Иванов
Вот откуда дерьмо берётся!
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14 час.
Иван Еськов
Вы правильно сказали, крыша сидит высоко, это генералы, депутаты, сенаторы, министры. Да хоть тот же наш министр образования, это его прямые конкуренты и по образованию и по идеологии, чего молчит в тряпочку. Видно заносят и нехило.
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13 час.
Семен Демин
Куда смотрит министерство образования? Или там тоже предатели как в МО?
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6 час.
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