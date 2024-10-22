Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хочешь победить врага — воспитай его детей

Хочешь победить врага — воспитай его детей

Западное образование – что это?В первую очередь это воспитание и закладывание определенных ценностей и парадигм.

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Комментарии
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Сергей Иванов
Вот откуда дерьмо берётся!
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14 час.
Иван Еськов
Вы правильно сказали, крыша сидит высоко, это генералы, депутаты, сенаторы, министры. Да хоть тот же наш министр образования, это его прямые конкуренты и по образованию и по идеологии, чего молчит в тряпочку. Видно заносят и нехило.
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13 час.
Семен Демин
Куда смотрит министерство образования?  Или там тоже предатели как в МО?
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6 час.

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