В Госдуме предупредили об опасности клещей для домашних питомцев

В наибольшей опасности в контексте укусов клещей находятся домашние животные, особенно небольшие собаки, предупредил зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.
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