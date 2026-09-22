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Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе салона красоты

Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе салона красоты

Посетитель вправе попросить документы, подтверждающие безопасность применяемых средств При выборе салона красоты стоит обращать внимание не только на качество услуг, но и на санитарные условия.

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