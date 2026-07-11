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«Хоффенхайм» за 5 млн евро продал Табаковича в «Зальцбург»

Нападающий Харис Табакович перешел из « Хоффенхайма » в « Зальцбург ». Немецкий клуб официально объявил о трансфере 32-летнего футболиста.

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