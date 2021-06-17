В топ самых высокооплачиваемых вакансий Ижевска вошли программист и менеджер по развитию бизнеса

Ижевск. Удмуртия. Программисты стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов в Ижевске. Как сообщает пресс-служба портала SuperJob, на данный момент одна из компаний ищет на платформе ведущего программиста, обещая ему доход в 100-140 тыс.