SUSANIN

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    "Ветер грозил перенести огонь на близлежащий барак, в котором располагалось 8 квартир." Как на зоне. 21 век..Пожар угрожал жил...
  • Anatoly Levintov
    Возможно какие то улицы затоплены, но говорить вся Ялта в воде глупо . Ялта расположена амфитеатром, большая часть на...Улицы Ялты скрыли...
  • Екатерина
    Пора принять в Думе всю нашу "победоносную" и "непобедимую" футбольную сборную. Вот будет весело!Дрессировщик Аско...

В топ самых высокооплачиваемых вакансий Ижевска вошли программист и менеджер по развитию бизнеса

В топ самых высокооплачиваемых вакансий Ижевска вошли программист и менеджер по развитию бизнеса

Ижевск. Удмуртия. Программисты стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов в Ижевске. Как сообщает пресс-служба портала SuperJob, на данный момент одна из компаний ищет на платформе ведущего программиста, обещая ему доход в 100-140 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх