Американский политолог сравнил помощь Украине с кредитом для азартного игрока

ВАШИНГТОН, 3 июня, ФедералПресс. По мнению американского политолога и журналиста Джозайи Липпинкотта, высказанному им в соцсетях, предоставление финансовой поддержки Украине можно сравнить с предоставлением средств человеку, страдающему от игровой зависимости и не умеющему сдерживать свои вредные наклонности.
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