ЕС готовит Пашиняну особый подарок на Новый год за его покорность

Петер Стано объяснил, в чём может заключаться поддержка Армении со стороны Европейского фонда мираОфициальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Армения действительно может получить помощь от Европейского фонда мира.
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