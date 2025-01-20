🤯TikTok, Reels, Shorts убивают не только ваше время, но и ваш мозг Учёные из Китая провели более 100 экспериментов с людьми 17–30 лет.
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🤯TikTok, Reels, Shorts убивают не только ваше время, но и ваш мозг Учёные из Китая провели более 100 экспериментов с людьми 17–30 лет.
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