Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство не просуществуют до конца конфликта, а все контракты Киева с американскими компаниями будут аннулированы Россией.
Популярные статьи
- Глава Генштаба Польши разъяснил почему русских не сломить: "Русские идут вперед до конца – это полностью отличается от западного общества"
- Элита не желает умирать: летчики НАТО массово отказываются от командировок на Украину
- Бахмут сдан. Наступление назначено. После Финляндии начнёт плакать Прибалтика
Свежие комментарии