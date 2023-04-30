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Зеленский и его правительство не доживут до конца конфликта — американский разведчик

Зеленский и его правительство не доживут до конца конфликта — американский разведчик

Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство не просуществуют до конца конфликта, а все контракты Киева с американскими компаниями будут аннулированы Россией.

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