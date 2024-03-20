Приднестровье в огне, дальше - Одесса: Реализация плана Макрона началась?

Безжалостно УНИЧТОЖИТЬ Зелю вместе с лягушатником и свитами двух недоношенных УРОДОВ!!! ПОКАЗАТЕЛЬНО одним УДАРОМ в Русском городе Одесса!!!

Alex Digiholl

Ну как бы ни было , лягушатники уже в Кишинёве. Где то, особей 300 приехало.