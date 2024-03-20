Приднестровье в огне, дальше - Одесса: Реализация плана Макрона началась?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • viach
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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Безжалостно УНИЧТОЖИТЬ Зелю вместе с лягушатником и свитами двух недоношенных УРОДОВ!!! ПОКАЗАТЕЛЬНО одним УДАРОМ в Русском городе Одесса!!!
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20 час.
Alex Digiholl
Ну как бы ни было , лягушатники уже в Кишинёве. Где то, особей 300 приехало.
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20 час.

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