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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тео предложили «Ювентусу» и «Наполи». Туринцы не готовы платить защитнику больше 7 млн евро в год и сперва должны продать Камбьязо

Тео Эрнандес рассчитывает вернуться в Европу после года в Саудовской Аравии. Как сообщает Tuttosport, представитель защитника «Аль-Хилаля» предложил его двум итальянским клубам: «Ювентусу» и «Наполи».

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