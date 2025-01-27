Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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Муся и Кузя

Муся и Кузя

Вообще-то, мы не планировали заводить животных. Потому что нет времени. Потому что туго с деньгами. Потому что если мы захотим куда-то поехать на несколько дней, то животных не с кем оставить.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Прелести настоящие!!!!
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10 час.
Элеонора Коган
И красавцы самые необыкновенные!!!
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10 час.
Лариса Михайлик
Ну какие же они прелестные! Глаз не отвести! У меня к ним тоже любовь с первого взгляда!
Ответить
1 час.

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