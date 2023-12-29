Politico: CША пересматривают стратегию по Украине в пользу переговоров

Администрация президента США Джо Байдена скрытно переключает свое внимание по украинскому вопросу с поддержки целей в виде победы над Россией на улучшение позиций и возможность переговоров по прекращению СВО.
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