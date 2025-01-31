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Samsung удалось договориться о поставках HBM3E для Nvidia, но только в 8-ярусном испол...

Samsung удалось договориться о поставках HBM3E для Nvidia, но только в 8-ярусном испол...

Samsung удалось договориться о поставках HBM3E для Nvidia, но только в 8-ярусном исполненииЯвляясь крупнейшим поставщиком памяти в целом, Samsung Electronics до сих пор не принимала активного участия в снабжении Nvidia микросхемами типа HBM3E для ускорителей вычислений.

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