Samsung удалось договориться о поставках HBM3E для Nvidia, но только в 8-ярусном испол...

Samsung удалось договориться о поставках HBM3E для Nvidia, но только в 8-ярусном исполненииЯвляясь крупнейшим поставщиком памяти в целом, Samsung Electronics до сих пор не принимала активного участия в снабжении Nvidia микросхемами типа HBM3E для ускорителей вычислений.