В Госдуме назвали главное препятствие для возвращения иностранных компаний

В случае возвращения зарубежных компаний в Россию представители бизнеса будут перечислять денежные средства в недружественные страны, что станет основанием для присваивания им статуса иностранного агента.
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