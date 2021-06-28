Если Россия страна-бензоколонка, тогда это что?

Здравствуйте дорогие друзья. Начнем новую рабочую неделю с позитива. Помните, как мистер Маккейн назвал нашу с Вами родину бензоколонкой, маскирующейся под страну? А помните всех наших либералов и прочих обиженных, которые на протяжении последних 20 лет голосили, что Россию ждет непременный крах, потому что кроме нефти и газа мы больше ничего не можем предложить миру? Но стоп, если мы просто Мордор, рождающий грязных орков, покорных слову господина, тогда откуда вот это все: Пока наш западный сосед снимает мультипликационные ролики о том, как их беспилотник уничтожает танк «Армата», в России прошли летные испытания беспилотника «Альтиус» сообщает "Российская Газета".