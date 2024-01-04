Lada Niva, Vesta и Granta получили российские патрубки, шланги и сальники вместо немецких и турецких

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, местный завод «Балаковорезинотехника» (БРТ) импортозаместил ряд компонентов для отечественных Lada Niva, Vesta и Granta.
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