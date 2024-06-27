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В России предложили ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей

В России предложили ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей

Министерство образования Российской Федерации предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для студентов вузов, являющихся родителями дошкольников.

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Комментарии
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Н
Наталья
От слова мрот (и от понятия) тошнит!!!! Позорище мировое!!!
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