В России предложили ввести стипендию в размере МРОТ для студентов-родителей

Министерство образования Российской Федерации предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для студентов вузов, являющихся родителями дошкольников.
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