«Электро-2021» - репортаж с выставки

«Электро-2021» - репортаж с выставки

Посетили ежегодную выставку по тематике электроснабжения (освещения) и автоматизации зданий - «Электро-2021», в ходе которой изучили новинки для систем электрики частных домов, а также приняли участие в деловой программе:           - технической сессии «Основные мероприятия по обеспечению электробезопасности в электроустановках»;     - работе круглого стола «Электромонтаж: выбор оптимальных конфигураций»;     - технической сессии «Современные инструменты проектирования систем электроснабжения»;     - полюбовались на новую серию электрической фурнитуры KRANZ HAPPY для установки в детскую комнату;     - оценили компактные стабилизаторы с индикацией напряжения для газовых котлов фирмы ВОЛЬТ Engineering.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх