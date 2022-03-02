Грузовой поезд переехал пополам мужчину в Приморье

Грузовой поезд переехал пополам мужчину в Приморье

Сотрудники транспортного следственного комитета проверяют факт смертельного травмирования маневровым поездом работника ПАО "Славянский судоремонтный завод".

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