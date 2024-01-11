Специалисты дорожных и коммунальных служб окружной столицы продолжают работы по уборке снега. Практически в круглосуточном режиме, не дожидаясь улучшения погодных условий, под завывания ветра и снежные вихри снегоуборочная техника методично расчищает дороги и тротуары от перемётов и наледи.